Делегация Варнавинского района участвовала в XXV Международных Рождественских образовательных чтения

Делегация Варнавинского района участвовала в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях.

Чтения под названием «1917-2017: уроки столетия» прошли в конце января в столице. Варнавинцы присутствовали на Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, участвовали в диалоге -презентации, проходившем в конференц-зале. В Госдуме делегацию пригласили на круглый стол по теме духовно-нравстве нного воспитания в системе образования.