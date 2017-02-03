Делегация Варнавинского района участвовала в XXV Международных Рождественских образовательных чтения

12:52 — 02.02.2017

 Ольга Гогуленко


Делегация Варнавинского района участвовала в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях.

Чтения под названием «1917-2017: уроки столетия» прошли в конце января в столице. Варнавинцы присутствовали на Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, участвовали в диалоге -презентации, проходившем в конференц-зале. В Госдуме делегацию пригласили на круглый стол по теме духовно-нравственного воспитания в системе образования.

Теги: Село

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