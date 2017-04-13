Делегация из Сарова побывала на подводной лодке имени своего города

12:14 — 17.04.2017

 Евгений Спирин

Делегация из Сарова побывала на подводной лодке имени своего города

12:14 — 17.04.2017

 Евгений Спирин


Делегация РФЯЦ-ВНИИЭФ посетила с дружеским визитом подшефную подводную лодку «Саров» в Северодвинске.

В программе визита было посещение казарменного помещения и встреча с экипажем подводной лодки, а также встреча с командиром 339-ой бригады Краснознаменного Северного флота, капитаном первого ранга Евгением Рыженко. Члены делегации ознакомились с работой двух заводов – Центра судоремонта «Звездочка» и Производственного объединения «Севмаш», побывали в уникальных музеях этих предприятий, обсудили вопросы сотрудничества и программу совместных мероприятий, запланированных на 26 мая и посвященных 10-летию подписания приказа о присвоении подводной лодке «Б-90» почетного наименования «Саров».

Теги: Промышленность

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