Дальнеконстантиновские мини-футболисты переиграли лидера турнира
Дальнеконстантиновские мини-футболисты переиграли лидера турнира.
Команда «Энергия» в своём 12-м матче в сезоне-2016/17 года Второй лиги Нижегородской области по футзалу (мини-футболу) переиграла одного из лидеров турнира – нижегородскую команду «X-Team».
Перед этим поединком коллективы располагались на 11-м и 2-м местах соответственно. Дальнеконстантиновцы продолжают идти вверх по турнирной таблице и бороться за попадание в плей-офф Второй лиги.
До конца сезона осталось шесть матчей.
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