Дальнеконстантиновские мини-футболисты переиграли лидера турнира

14:27 — 10.02.2017

 Ольга Гогуленко


Дальнеконстантиновские мини-футболисты переиграли лидера турнира.

Команда «Энергия» в своём 12-м матче в сезоне-2016/17 года Второй лиги Нижегородской области по футзалу (мини-футболу) переиграла одного из лидеров турнира – нижегородскую команду «X-Team». 

Перед этим поединком коллективы располагались на 11-м и 2-м местах соответственно. Дальнеконстантиновцы продолжают идти вверх по турнирной таблице и бороться за попадание в плей-офф Второй лиги. 

До конца сезона осталось шесть матчей.

Теги: Губерния

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