Дальнеконстантиновские мини-футболисты переиграли лидера турнира.

Дальнеконстантин овские мини-футболисты переиграли лидера турнира.

Команда «Энергия» в своём 12-м матче в сезоне-2016/17 года Второй лиги Нижегородской области по футзалу (мини-футболу) переиграла одного из лидеров турнира – нижегородскую команду «X-Team».

Перед этим поединком коллективы располагались на 11-м и 2-м местах соответственно. Дальнеконстантин овцы продолжают идти вверх по турнирной таблице и бороться за попадание в плей-офф Второй лиги.

До конца сезона осталось шесть матчей.