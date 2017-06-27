Чувашский праздник «Акатуй» состоится в Нижнем Новгороде 15:19 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

1 июля в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая ровно в полдень начнётся празднование традиционного чувашского праздника.



В нём примут участие представители национально-культурных обществ Чувашской Республики и Нижегородской области. Праздник проводится по инициативе Нижегородской региональной общественной организации «Чувашский культурный центр» и при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Акатуй – один из самых важных национальных праздников чувашского народа и связан с древними традициями празднования окончания весенних полевых работ. В этот день проходят массовые гуляния и игры, готовятся угощения и национальные блюда, звучат песни на родном языке. В этот день в парке можно будет увидеть выставку изделий народного творчества и национальной одежды и концерт с участием исполнителей и творческих коллективов Нижегородской области и Чувашской Республики.

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