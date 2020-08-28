Число волонтёров, помогающих пожилым и инвалидам, увеличится в три раза в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение министерству социальной политики региона проработать вопрос об увеличении числа волонтёров, помогающих пожилым людям и инвалидам, более чем в три раза – с 3 до 10 тысяч человек. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания правительства.



В ходе мероприятия участники обсуждали исполнение поручения президента от 2014 года о мерах по реализации стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста. С докладом выступил министр социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он сообщил, что в регионе работают 10 психоневрологических интернатов и 47 домов-интернатов общего типа. Кроме государственных, работают частные дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов. Очереди в стационары и психоневрологические интернаты были ликвидированы благодаря введённому в начале этого года нового корпуса в психоневрологическом интернате на Бору на 200 койко-мест.- Помимо стационарной, пенсионерам оказывается помощь на дому. Также в регионе внедрены и альтернативные формы ухода за гражданами пожилого возраста, - сообщил Гнеушев. – Так, ветераны и инвалиды могут воспользоваться услугой «Санаторий на дому», в рамках которой специалисты проводят оздоровительные мероприятия и диспансеризацию на дому узкими специалистами здравоохранения и социальной защиты с учетом рекомендаций врача. «Служба сиделок» - это услуги сиделок на время, пока дееспособного родственника нет дома. В рамках «Соседской помощи» заботу о престарелом человеке или инвалиде берут на себя соседи по дому, даче. В 2015 году этими услугами воспользовались 7 100 человек, в 2016 году – 10 300 человек, в 2017 году охват составит свыше 12 000 пенсионеров.В свою очередь уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина соощила, что забота о пожилых является приоритетом в деятельности правительства.- Отдавая свои силы и здоровье на производстве, работая не покладая рук в поле, да ещё и воспитывая на «втором фронте» - дома - детей и внуков, всей своей честной трудовой и общественной жизнью старшее поколение, конечно же, заслужило всемерную поддержку от государства. Это понимает глава региона, - подчеркнула омбудсмен. - Не случайно, бюджет региона всегда носил социальный характер и продолжает таким оставаться, несмотря на подчас непростую экономическую ситуацию. Устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия – ключевые цели «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».Важное направление федеральной стратегии – обеспечение доступа пожилых к информационным и образовательным ресурсам. И здесь наш регион, можно сказать, стал первопроходцем: курсы компьютерной грамотности были организованы на базах социальных учреждений ещё до принятия этого документа. Наши пенсионеры становились опытными пользователями компьютера, многие из них теперь не только онлайн оплачивают счета за ЖКУ, но и общаются в интернете с родными и близкими, а также мониторят в сети изменения законодательных норм. «Апгрейд» продолжается и сегодня. Только в прошлом году, в рамках реализации областной программы «Старшее поколение», компьютерной грамотности было дополнительно обучено более 3,5 тыс пенсионеров.