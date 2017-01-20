Число многодетных семей в Нижегородской области за год выросло на 10 процентов.

По данным минсоцполитики региона, в области на 1 января 2017 года проживает 21 214 многодетных семей ( в прошлом году их было 19 257).

Губернатор Валерий Шанцев дал поручение региональному министерству финансов предусмотреть в бюджете 2017 года сохранение всех областных выплат и льгот, направленных на поддержку материнства, в том числе многодетных семей.