Число аварий по вине водителей автобусов выросло в Нижегородской области

16:44 — 25.01.2017

 Юлия Полякова


Число аварий по вине водителей автобусов выросло в Нижегородской области. В 2015 году было 142, в 2016-м — 226. Об этом сообщил начальник главного Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Павел Ржевский. 

Количество погибших в этих ДТП сократилось с 9 до4, а вот раненых больше — 318 против 281 в 2015 году. «Неверно было бы говорить, что во всём виноваты водители маршруток, - прокомментировал Павел Ржевский. - Достаточно большой удельный вес ДТП с участием работников «Нижегородпассажиравтотранса». Что касается пострадавших, то речь в основном о падении пассажиров. Причём в основном это люди пожилые. Можно дискутировать о дисциплине, профессионализме водителей, но напрашивается и такой вывод: молодёжь забыла, что пожилым людям в транспорте надо место уступать».

Всего за 2016 года в Нижегородской области произошло 5277 ДТП, в которых 471 человек погиб и 6727 были ранены. По всем показателям это меньше, чем в 2015 году, а число погибших — наименьшее за последние 20 лет. Однако выросло число погибших несовершеннолетних: с 9 в 2015 году до 15 в 2016-м. По словам Павла Ржевского, только четверо погибших детей были пешеходами и один — велосипедистом. Остальные были пассажирами, ехали со своими родителями. «То есть это вина взрослых», - прокомментировал Ржевский.

Число ДТП по вине нетрезвых водителей в регионе сократилось с 660 до 577. Вместе с тем выросло число автоаварий из-за превышения скорости: с 91 до 168.

Теги: Транспорт

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