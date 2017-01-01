Число аварий по вине водителей автобусов выросло в Нижегородской области
Число аварий по вине водителей автобусов выросло в Нижегородской области. В 2015 году было 142, в 2016-м — 226. Об этом сообщил начальник главного Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Павел Ржевский.
Количество погибших в этих ДТП сократилось с 9 до4, а вот раненых больше — 318 против 281 в 2015 году. «Неверно было бы говорить, что во всём виноваты водители маршруток, - прокомментировал Павел Ржевский. - Достаточно большой удельный вес ДТП с участием работников «Нижегородпассаж
Всего за 2016 года в Нижегородской области произошло 5277 ДТП, в которых 471 человек погиб и 6727 были ранены. По всем показателям это меньше, чем в 2015 году, а число погибших — наименьшее за последние 20 лет. Однако выросло число погибших несовершеннолетн
Число ДТП по вине нетрезвых водителей в регионе сократилось с 660 до 577. Вместе с тем выросло число автоаварий из-за превышения скорости: с 91 до 168.
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