Четыре человека пострадали в ДТП в округе Кулебаки

11:41 — 19.04.2017

 

Четыре человека пострадали в ДТП в округе Кулебаки

11:41 — 19.04.2017

 


Четыре человека пострадали в ДТП в округе Кулебаки. «Тойота» опрокинулась на проезжей части. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 198-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас 18 апреля в 5 часов утра. 44-летний водитель иномарки, предварительно, не справился с управлением. 

В результате автомобилиста, с травмой головы, и троих пассажиров госпитализировали. В салоне машины также находились мужчина, ровесник водителя, и молодые люди 20 и 22 лет.

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