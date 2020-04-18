Четыре человека пострадали в ДТП в округе Кулебаки. «Тойота» опрокинулась на проезжей части. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции.

Авария произошла на 198-м километре автодороги Владимир – Муром – Арзамас 18 апреля в 5 часов утра. 44-летний водитель иномарки, предварительно, не справился с управлением.

В результате автомобилиста, с травмой головы, и троих пассажиров госпитализировали. В салоне машины также находились мужчина, ровесник водителя, и молодые люди 20 и 22 лет.