Четыре башни кремля отреставрируют к 800-летию Нижнего Новгород

800-летию

800-летия

«Не должно быть так, что кто-то придумал мероприятия, а нижегородцам это совершенно неинтересно. Люди должны понимать, что неотъемлемой частью истории Нижнего Новгорода является история предприятия, вуза или конкретной семьи. 800-летие города — это праздник, к которому имеют отношение все без исключения», — заявил Валерий Шанцев.

Старт мероприятиям, посвященным 800-летию Нижнего Новгорода, дадут 17 февраля, в День памяти князя Георгия Всеволодовича, основателя города.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, к юбилейному 2021 году будут отреставрированы четыре башни Кремля — Никольская, Ивановская, Пороховая и Дмитриевская, а также пять музеев: Литературный музей, музей-квартира Максима Горького, «Домик Каширина», объекты музея под открытым небом «Щёлоковский хутор», Нижегородский государственный художественный музей, а также десятки памятников по всему Нижнему Новгороду. «Мы уже давно занимаемся музеефикацией башен Кремля: раньше для выставок использовалась только Дмитриевская башня, потом уже Ивановская и Никольская, а теперь экспозиция появится в Пороховой башне. Так постепенно мы осваиваем их и делаем выставочным пространством, посвященным истории Нижнего Новгорода и истории нашей страны», — заявил Сергей Горин.

Как сообщила заведующая филиалом историко-архитектурного музея-заповедника «Нижегородский кремль» Татьяна Козлова, в Пороховой башне кремля разместится центр заслуженного архитектора России, реставратора кремля Святослава Агафонова. В Дмитриевской башне будет работать историческая выставка и отдел природы, в Никольской башне до трёх ярусов расширится экспозиция, посвященная войнам ХХ века, а выставки в Ивановской башне будут посвящены Нижегородскому ополчению и личности Кузьмы Минина.

По мнению главы региона, в подготовке праздника важно участие общественности.