Четвертая выставка «Свобода творчества» открывается в Выставочном комплексе

12:06 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина

Четвертая выставка «Свобода творчества» открывается в Выставочном комплексе

12:06 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина


Завтра в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоится открытие Четвертой выставки художественного проекта «Свобода творчества».
На ней представят свои работы непрофессиональные художники области.Главное условие участия в проекте – наличие свободного времени и желание продемонстрировать свой талант. Выставка посвящается тем, кто работал над строительством революционной культуры: писал лозунги, рисовал плакаты, оформлял стенгазеты, посещал изостудии и кружки самодеятельности, каждому «художнику выходного дня», кто не мыслит своей жизни без творчества.
В экспозиции представлено 280 произведений 90 авторов. 
У каждого художника свой метод и манера: реалистические пейзажи, салонные натюрморты, абстрактные и декоративные композиции, портреты и иллюстрации, сказочные персонажи и животные. И не удивительно соседство сюрреализма и абстракции, импрессионизма и наива, натурализма и ар-брют, зентангла и символизма.

Теги: Культура

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