Четвертая выставка «Свобода творчества» открывается в Выставочном комплексе

У каждого художника свой метод и манера: реалистические пейзажи, салонные натюрморты, абстрактные и декоративные композиции, портреты и иллюстрации, сказочные персонажи и животные. И не удивительно соседство сюрреализма и абстракции, импрессионизма и наива, натурализма и ар-брют, зентангла и символизма.

На ней представят свои работы непрофессиональные художники области.Главное условие участия в проекте – наличие свободного времени и желание продемонстрировать свой талант. Выставка посвящается тем, кто работал над строительством революционной культуры: писал лозунги, рисовал плакаты, оформлял стенгазеты, посещал изостудии и кружки самодеятельности, каждому «художнику выходного дня», кто не мыслит своей жизни без творчества.В экспозиции представлено 280 произведений 90 авторов.