Четверо игроков продолжат выступления в системе ХК «Торпедо».

В регулярном чемпионате нынешнего сезона он отыграл в 24 матчах «Ак Барса», а в плей-офф на площадку не выходил.

18.01.2017

За 12 дней торпедовцы провели на чужих площадках, в Сибири, на Урале и в Казахстане, 6 матчей. И добились результата, которого могли ждать лишь большие оптимисты, – 14 очков, ни единого поражения в основное время.