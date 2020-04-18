Четверо игроков продолжат выступления в системе ХК «Торпедо»

14:56 — 18.04.2017

 

Четверо игроков продолжат выступления в системе ХК «Торпедо»

14:56 — 18.04.2017

 


Четверо игроков продолжат выступления в системе ХК «Торпедо».

Как информирует сайт нижегородского хоккейного клуба, защитник Артём Аляев и вратарь Андрей Суханов подписали с «Торпедо» двусторонние контракты (КХЛ/ВХЛ), нападающий Вячеслав Кулёмин — односторонний (КХЛ). Защитник Олег Халемин сможет выступать за все три команды системы — «Торпедо», ХК «Саров» и «Чайку».

Все соглашения рассчитаны до окончания сезона 2018 — 2019 годов.

Теги: Хоккей

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