Чемпионат России по самбо среди студентов пройдет в Дзержинске

17:38 — 25.04.2017

 Ксения Губенко

Чемпионат России по самбо среди студентов пройдет в Дзержинске

17:38 — 25.04.2017

 Ксения Губенко


Торжественная церемония открытия Чемпионата России по самбо среди студентов в рамках XXII Мемориала Чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова состоится завтра, 26 апреля.

В соревнованиях примут участие сотни спортсменов из разных регионов Российской Федерации. За титул будут бороться не только юноши, но и девушки.

В программе:

- финальные схватки Чемпионата России по самбо среди студентов;

- показательные выступления воспитанников нижегородской и дзержинской школ самбо;

- светозвуковое шоу;

- выступление команды черлидеров.

Приглашенный гость мероприятия - Олег Тактаров - первый в истории чемпион мира по боям без правил в Ultimate Fighting Championship (UFC) из России, четырехкратный чемпион Евразии по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, актер американского и российского кинематографа.

Теги: Спорт

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