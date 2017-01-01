Чемпионат областного совета «Динамо» по лыжным гонкам среди мужчин и женщин прошел в Дзержинске

На лыжном стадионе базы отдыха «Гагарино» под Дзержинском прошёл чемпионат областного совета «Динамо» по лыжным гонкам среди мужчин и женщин.

Лучшей среди женщин стала Мария Козекаева, а у мужчин «десятку» быстрее всех промчался Игорь Сучков. Оба спортсмена – представители МЧС. Они, кстати, выиграли и эстафету, Академия МВД была второй, а команда ГУВД по Нижегородской области заняла третье место. В общекомандном зачете диплом первой степени получили динамовцы Дзержинска. Кстовчане и павловчане удостоились серебра и бронзы.