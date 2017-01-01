Частный детский сад работал без лицензии в Нижнем Новгороде. Как юридическое лицо его оштрафовали за это на 40 тысяч рублей.

Как сообщает прокураутра Нижегородской области, частный детский сад без лицензии на образовательную деятельность работал по улице Александровская слобода. Прокуратура установила, что образовательная деятельность в детском саду на самом деле осуществляется, и обратилась в арбитражный суд Нижегородской области. ООО «Виво» было привлечено к административной ответственности.