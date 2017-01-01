Бывший сотрудник нижегородского СИЗО получил 5 лет колонии за взятку и наркотики
Бывший сотрудник нижегородского следственного изолятора получил пять лет колонии за взятку и наркотики. За 27,5 тысячи рублей он передал заключённому пять мобильников. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.
Кроме того, у оперуполлномоченного оперативного отдела СИЗО-1 была обнаружена курительная смесь массой 3,6 грамма, которую он приобрёл для себя. Вину сотрудник областного ГУФСИН признал в полном объёме. Со службы его уволили. Кроме срока в колонии общего режима, суд наказал мужчину штрафом в 1 миллион 100 тысяч рублей. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
Теги:
Криминал
Материалы по теме:
25.01.2017
Телесных повреждений криминального характера следователи не обнаружили.
25.01.2017
Неизвестная женщина сказала бабушке, будто идёт обмен купюр.
25.01.2017
Наряд Росгвардии обратил внимание на слишком весёлую компанию.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.