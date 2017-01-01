Бывший сотрудник нижегородского СИЗО получил 5 лет колонии за взятку и наркотики

Бывший сотрудник нижегородского следственного изолятора получил пять лет колонии за взятку и наркотики. За 27,5 тысячи рублей он передал заключённому пять мобильников. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Кроме того, у оперуполлномочен ного оперативного отдела СИЗО-1 была обнаружена курительная смесь массой 3,6 грамма, которую он приобрёл для себя. Вину сотрудник областного ГУФСИН признал в полном объёме. Со службы его уволили. Кроме срока в колонии общего режима, суд наказал мужчину штрафом в 1 миллион 100 тысяч рублей. Осуждённого взяли под стражу в зале суда.