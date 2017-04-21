Бывшего сотрудника администрации Канавинского района арестовали в Нижнем Новгороде

17:27 — 21.04.2017

 Юлия Полякова

Бывшего сотрудника администрации Канавинского района арестовали в Нижнем Новгороде

17:27 — 21.04.2017

 Юлия Полякова


Бывшего сотрудника администрации Канавинского района арестовали в Нижнем Новгороде. Его подозревают в мошенничестве на 250 тысяч рублей. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, арестованы двое нижегородцев, один из которых до задержания был начальником отдела кадров администрации Канавинского района. Началось с того, что в районный суд поступило ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении. Зная об этом, подозреваемые сообщили отцу этого осуждённого, что ходатайство будет удовлетворено, если передать судье взятку в 500 тысяч рублей. Часть этой суммы им и была передана. Теперь обоих подозревают в мошенничестве.

Теги: Криминал

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