Бывшего сотрудника администрации Канавинского района арестовали в Нижнем Новгороде. Его подозревают в мошенничестве на 250 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, арестованы двое нижегородцев, один из которых до задержания был начальником отдела кадров администрации Канавинского района. Началось с того, что в районный суд поступило ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении. Зная об этом, подозреваемые сообщили отцу этого осуждённого, что ходатайство будет удовлетворено, если передать судье взятку в 500 тысяч рублей. Часть этой суммы им и была передана. Теперь обоих подозревают в мошенничестве.