Бывшего полицейского будут судить за «пьяное» ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде бывшего полицейского будут судить за «пьяное» ДТП. Он насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла в ночь на 6 августа 2016 года на улице Коминтерна в Сормовском районе. Пьяный мотоциклист сбил 30-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по «зебре». Обвиняемому 26 лет. Он служил в Управлении по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Нижегородской области. После ДТП из полиции оперативника уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Расследование уголовного дела окончено. Приговора обвиняемый ждёт под стражей.