

В Кремле губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с японской делегацией во главе с исполнительным директором, председателем Совета директоров «Дайдо Металл Коге» Сейго Хандзи. Встреча состоялась 5 сентября. Также в ней приняли участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова и министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.