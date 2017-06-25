Большегруз чуть не провалился под асфальт на Мещерке в Нижнем Новгороде 10:24 — 25.06.2017 Ольга Севрюгина

На Мещере, недалеко от конечной остановки троллейбусов, на улице Карла Маркса, под землю, проломив асфальт, ушли задние колеса большегруза, гружёного землёй и кусками асфальта. Пострадавших нет, обстоятельства выясняются. По словам жителей асфальт стал проваливаться на этом месте уже давно, но пока не случилось аварийной ситуации, дорожные службы не реагировали. На газоне, на противоположной стороне дороги, тоже образовалась большая промоина.

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