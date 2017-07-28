Больше половины площадей зерновых культур убрали нижегородские аграрии
Больше половины площадей зерновых культур убрали нижегородские аграрии
Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские селяне. Об этом стало известно во время губернаторской инспекции в Ковернинском районе Нижегородской области. Зерна, по данным регионального минсельхоза, по области собрали три четверти от плана — около 820 тыс тонн.Глава региона проверил ход работ на полях племзавода им. Ленина. Руководитель хозяйства Дмитрий Петров рассказал, что, несмотря на то, что во главу угла в хозяйстве ставят производство молока, о зерновых тоже не забывают, потому что зерно — основа любого корма, и его качество должно быть на высоте. По словам Петрова, на племзаводе постоянно ведут селекционную работу и ежегодно производят две тысячи тонн элитного зерна.
- Конечно, нам очень помогают областные программы поддержки, причём они дают не только материальный, но и моральный стимул: помощь означает, что наша работа нужна. В этом году мы намерены реализовать инвестиционный проект – будем строить новый комплекс на 624 скотоместа, – сообщил руководитель.
Ковернинский сельхозпроизводители рассказали, что погода заставила их поволноваться: из-за дождей и холода к уборке зерна и овощей приступили на три-четыре недели позже срока. Но сейчас работы уже подходят к концу и через 2-3 недели будут завершены.
Губернатор призвал хозяйства в других районах области перенимать ковернинский опыт и заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта зерновых, которым не страшна сырость.
- У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не только производственными работниками, но и учёными, и аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые решения. Нужно работать над этим и дальше, – заявил Валерий Шанцев.
По данным регионального минсельхоза, в области уже сжато 311,5 тыс га (53,9%), намолочено 820,7 тыс тонн (73,3%) зерна.
Картофель убран на площади 965 га — накопано 23,1 тыс тонн при средней урожайности 240,0 ц/га. Также в министерстве отметили, что в области начата уборка кукурузы на силос, в завершающую стадию входит заготовка кормов. Кроме того, аграрии продолжают сев озимых культур: сейчас они посеяны на площадт 88,4 тыс га, что составляет более 43% от плана.
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