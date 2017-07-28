Больше половины площадей зерновых культур убрали нижегородские аграрии

Больше половины площадей зерновых убрали нижегородские селяне. Об этом стало известно во время губернаторской инспекции в Ковернинском районе Нижегородской области. Зерна, по данным регионального минсельхоза, по области собрали три четверти от плана — около 820 тыс тонн.

Глава региона проверил ход работ на полях племзавода им. Ленина. Руководитель хозяйства Дмитрий Петров рассказал, что, несмотря на то, что во главу угла в хозяйстве ставят производство молока, о зерновых тоже не забывают, потому что зерно — основа любого корма, и его качество должно быть на высоте. По словам Петрова, на племзаводе постоянно ведут селекционную работу и ежегодно производят две тысячи тонн элитного зерна.- Конечно, нам очень помогают областные программы поддержки, причём они дают не только материальный, но и моральный стимул: помощь означает, что наша работа нужна. В этом году мы намерены реализовать инвестиционный проект – будем строить новый комплекс на 624 скотоместа, – сообщил руководитель.Ковернинский сельхозпроизводители рассказали, что погода заставила их поволноваться: из-за дождей и холода к уборке зерна и овощей приступили на три-четыре недели позже срока. Но сейчас работы уже подходят к концу и через 2-3 недели будут завершены.Губернатор призвал хозяйства в других районах области перенимать ковернинский опыт и заниматься селекцией, чтобы выводить холодостойкие сорта зерновых, которым не страшна сырость.- У нас сегодня руководители предприятий, фермеры уже стали не только производственными работниками, но и учёными, и аналитиками, каждый изучает передовой опыт, принимает непростые решения. Нужно работать над этим и дальше, – заявил Валерий Шанцев.По данным регионального минсельхоза, в области уже сжато 311,5 тыс га (53,9%), намолочено 820,7 тыс тонн (73,3%) зерна.Картофель убран на площади 965 га — накопано 23,1 тыс тонн при средней урожайности 240,0 ц/га. Также в министерстве отметили, что в области начата уборка кукурузы на силос, в завершающую стадию входит заготовка кормов. Кроме того, аграрии продолжают сев озимых культур: сейчас они посеяны на площадт 88,4 тыс га, что составляет более 43% от плана.