Более тысячи детей сядут завтра за парты в новой школе на Бору

1 сентября в 10:00 в городе Бор состоится открытие нового здания средней школы №1, в котором примет участие губернатор Валерий Шанцев. В образовательном учреждении будут учиться 1008 детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Школа представляет собой трёхэтажное здание с 36 кабинетами. Практически каждый класс оснащён интерактивным оборудованием, кабинет физики имеет цифровую лабораторию, биологии — оборудование для проведения лабораторных работ. Кроме того, в школе расположены два спортивных зала и бассейн на 4 дорожки по 25 метров, актовый зал на 600 мест. Пол в фойе второго этажа представляет собой доску для игры в ростовые шахматы, на территории школы размещены спортивные площадки.Школа построена в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016-2025 годы». В прошлом году по этой программе в регионе открылись новое здание лицея в Семёнове и учебный корпус средней школы в Бутурлино.Напомним, первого сентября за парты сядут 316 970 учащихся, в том числе 36 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом.