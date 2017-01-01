Более миллиона рублей взыскали приставы с фирмы, строящей дороги

Больше 1 млн рублей взыскал судебный пристав-исполнит ель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области с организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФСПП.

В Воскресенском районном отделе Службы было возбуждено 6 исполнительных производств в отношении дорожно-строител ьной компании, которая имеет задолженности по штрафам на общую сумму 110 тыс рублей и долг перед юрилицом в размере почти 900 тыс рублей. Но никаких мер для исполнения долговых обязательств руководство организации не предпринимало. Директор предприятия убеждал судебного пристава, что административно- хозяйственная деятельность фирмой не ведется, и, следовательно, денег для выплаты долгов нет. Однако проведенная проверка показала, что компания успешно функционирует и выполняет работы по ремонту и строительству дорог. Чтобы не «светиться», руководство не использовал банковские счета, а осуществлял расчёты наличными. Но судебному приставу-исполни телю всё-таки удалось установить счет, на котором находилась необходимая для погашения долга денежная сумма. На эти деньги был наложен арест, в кредитную организацию было направлено постановление о взыскании задолженности. Денежные средства были списаны со счета предприятия и впоследствии перечислены взыскателям.