Более чем на 8% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в 2016 году

Более чем на 8 процентов снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в минувшем году. Это стало возможным благодаря трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям.
За счет средств областного бюджета продолжена работа по выявлению пороков развития у плодов, что дает возможность уже на этапе беременности оказать помощь еще не родившемуся ребенку, - поясняет начальник отдела детства и родовспоможения областного минздрава Татьяна Боровкова - В области сегодня активно развивается неонатальная хирургия, особенно у детей с тяжелыми пороками сердца..
По словам Татьяны Боровковой, объем оперативных вмешательств на сердце у детей первого года жизни за последние три года вырос в четыре с половиной раза: с 50 в 2012 году до 226 операций за 2016, в том числе 116 операций с использованием аппарата искусственного кровообращения. В целом смертность в Нижегородской области в 2016 году сократилась на 1,4 процента или на 726 человек по сравнению с 2015 годом.
Обливание студёной водой, купание в ледяной проруби — эти способы закаливания давно известны. Но чтобы оказаться в «морозильной камере», где температура минус 120 градусов и ниже! Или решиться на «холодный пилинг» для лица?
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