Более чем на 8% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в 2016 году

Более чем на 8 процентов снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в минувшем году. Это стало возможным благодаря трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям.

За счет средств областного бюджета продолжена работа по выявлению пороков развития у плодов, что дает возможность уже на этапе беременности оказать помощь еще не родившемуся ребенку, - поясняет начальник отдела детства и родовспоможения областного минздрава Татьяна Боровкова - В области сегодня активно развивается неонатальная хирургия, особенно у детей с тяжелыми пороками сердца..