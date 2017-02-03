Более чем на 8% снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в 2016 году

15:30 — 03.02.2017

 Алина Малинина


Более чем на 8 процентов снизилась младенческая смертность в Нижегородской области в минувшем году. Это стало возможным благодаря трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям.
За счет средств областного бюджета продолжена работа по выявлению пороков развития у плодов, что дает возможность уже на этапе беременности оказать помощь еще не родившемуся ребенку, - поясняет начальник отдела детства и родовспоможения областного минздрава Татьяна Боровкова - В области сегодня активно развивается неонатальная хирургия, особенно у детей с тяжелыми пороками сердца..
По словам Татьяны Боровковой, объем оперативных вмешательств на сердце у детей первого года жизни за последние три года вырос в четыре с половиной раза: с 50 в 2012 году до 226 операций за 2016, в том числе 116 операций с использованием аппарата искусственного кровообращения.
В целом смертность в Нижегородской области в 2016 году сократилась на 1,4 процента или на 726 человек по сравнению с 2015 годом.

Теги: Здоровье

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