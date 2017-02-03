Более 95 тысяч рублей присвоила работница ломбарда в Сергаче

10:03 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Более 95 тысяч рублей присвоила работница ломбарда в Сергаче.  Она оформляла залоговые билеты на людей, которые о своих «операциях» и не подозревали. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 
Злоумышленница работала кассиром-оценщиком. У неё имелась информационная база с паспортными данными клиентов. На ничего не подозревающих людей женщина оформила залоговые билеты — будто клиенты заложили что-то в ломбард и получили деньги. Эти суммы кассир и присваивала. Афера длилась больше полугода. Свою вину 33-летняя работница ломбарда признала, ущерб частично возместила. Суд приговорил её к штрафу в 8000 рублей. Кроме того, женщина должна вернуть в кассу ломбарда 50 тысяч рублей.

Теги: Криминал

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