Более 95 тысяч рублей присвоила работница ломбарда в Сергаче. Она оформляла залоговые билеты на людей, которые о своих «операциях» и не подозревали. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Злоумышленница работала кассиром-оценщик ом. У неё имелась информационная база с паспортными данными клиентов. На ничего не подозревающих людей женщина оформила залоговые билеты — будто клиенты заложили что-то в ломбард и получили деньги. Эти суммы кассир и присваивала. Афера длилась больше полугода. Свою вину 33-летняя работница ломбарда признала, ущерб частично возместила. Суд приговорил её к штрафу в 8000 рублей. Кроме того, женщина должна вернуть в кассу ломбарда 50 тысяч рублей.