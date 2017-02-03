Более 9 миллионов рублей направит ОМК на социальные и благотворительные проекты в Выксе
Более 9 миллионов рублей направит ОМК на реализацию социальных и благотворительных проектов в Выксе в рамках проведения третьего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».
Подать заявку можно до 31 марта 2017 года. Победителей компания назовет 24 апреля. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тыс. рублей, проекты сотрудников компании будут профинансированы на сумму до 50 тыс. рублей. Общий бюджет конкурса в этом году составит 9,3 млн рублей.
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