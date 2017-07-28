Более 80% дорог были отремонтированы в Нижнем Новгороде 11:18 — 13.09.2017 pravda-nn.ru



«Более 80% дорог отремонтированы в Нижнем Новгороде в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», – заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Всего в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 115,5 км автодорог, из которых 76,5 км автомобильных дорог местного значения в городе Нижнем Новгороде и 39 км дорог регионального значения.



Как сообщает минтранс, на 13 объектах регионального значения работы выполнены на 100%. До 20 октября 2017 года по контрактам ремонт дорожных сетей по программе «Безопасные и качественные работы» должен быть закончен. В настоящее время ведется подготовка плана мероприятий на 2018 год и организация публичных слушаний.



Напомним, по данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, первый этап программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации учитывает проведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ликвидацию очагов аварийности, снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и мероприятия по оптимизации транспортных потоков.



Программа направлена на обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, а также на устранение перегрузки дорожной сети Нижегородской агломерации.



Первый этап федерального проекта реализуется в 2017-2018 года. В нее включены мероприятия по приведению в нормативное состояние основных городских дорог: улица Родионова, проспект Гагарина, проспект Ленина, Московское и Сормовское шоссе, а также так называемых «вылетных» магистралей – дорог областного значения, по которым осуществляется соединение города с прилегающими территориями: Шопша–Иваново–Н.Новгород, Работки–Порецкое, Н.Новгород–Шахунья–Киров, Ряжск–Касимов–Муром–Н.Новгород.

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