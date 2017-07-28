Более 65% жителей Нижегородской области готовы проголосовать за Валерия Шанцева 10:25 — 14.09.2017 pravda-nn.ru



Если бы выборы губернатора состоялись в этом году, Валерий Шанцев вновь бы выиграл их в первом туре: 65,9% определившихся жителей области готовы были отдать за него свои голоса.. Такой вывод сделал социолог, руководитель Научно-исследовательского центра «ЭОН» Дмитрий Стрелков в рамках заседания нижегородского эксперт-клуба, на котором состоялась презентация результатов опроса, проведенного в августе 2017 года Институтом политической психологии и научно-исследовательским центром «ЭОН».



По данным социологов, положительный рейтинг губернатора в июне 2016 года составил 70,6%. Как отметил Дмитрий Стрелков, на протяжении последнего года положительные оценки губернатора практически не изменились, колеблясь в пределах 2,2%. Доля негативных оценок за это время понизилась на 2,0 процентных пункта, с 20,5% в июне 2016 года до 18,5% в августе 2017.



«Мы фиксируем перелом тенденции: если раньше Нижний Новгород был настроен более критично по отношению к власти, то теперь ситуация изменилась: региональный центр демонстрирует столь же высокую лояльность, что и область в целом», - сообщил социолог Александр Прудник.



По данным исследования, в глазах нижегородцев Валерий Шанцев остается самым результативным губернатором области, по сравнению с губернаторами, работавшими в регионе до него. В настоящее время этот показатель находится на годовом максимуме – 83,7%.



Совокупный рейтинг результативности предыдущих трех губернаторов, по данным опроса, составил лишь 16,3%: Борис Немцов – 7,8%, Иван Скляров – 6,1%, Геннадий Ходырев – 2,4% от определившихся.

«При сравнении результатов деятельности губернаторов области Шанцев является безусловным лидером во всех зонах области. Наиболее высокий показатель зафиксирован у него в Нижнем Новгороде – 84,1% определившихся, а самый низкий в Дзержинске – 70,0%. Интересно отметить, что армассцы отдали дань памяти своему земляку: 28,4% отметили И.Склярова, как наиболее успешного губернатора, в то время как по области он получил лишь 6,1%», - рассказал Дмитрий Стрелков.

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