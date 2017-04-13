Более 5 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Нижегородской области

16:48 — 13.04.2017

 Полина Кульбякина

Более 5 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в Нижегородской области

16:48 — 13.04.2017

 Полина Кульбякина


С начала 2017 года на территории Нижегородской области зарегистрировано более 5 тысяч онлайн-касс. При этом в целом модернизации или замене на новые модели подлежит 21 тысяча кассовых аппаратов. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной налоговой службы.

Напомним, что все предприятия, занимающиеся розничной торговлей и использующие кассовые аппараты, должны их заменить на технику нового образца до 1 июля 2017 года. При этом уже с 1 февраля регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники возможна только по новому порядку. Регистрацию можно осуществить при помощи «личного кабинета налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Теги: Бизнес

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