Более 4 тысяч рабочих мест создано в моногородах Нижегородской области в 2017 году

15 сентября 2017 года в 12.30 на Нижегородской ярмарке в рамках VI Международного бизнес-форума губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примет участие в работе бизнес-сессии «Моногорода - 2018». В работе сессии в качестве модератора примет участие руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, также среди участников генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, представители АО «Корпорация МСП», КБ «Стрелка», представители администраций моногородов области и других регионов РФ.



По данным министерства экономики Нижегородской области, работа по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Нижегородской области ведется в области с 2010 года - с того момента, как Федерацией был сформирован перечень монопрофильных территорий, куда вошли 13 муниципальных образований. В настоящее время министерством организована работа по реализации федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» на монотерриториях области.



Как заявили в региональном министерстве экономики Нижегородской области, реализация всех направлений приоритетной программы в моногородах Нижегородской области проходит по плану. Целевые показатели выполняются. За январь-август 2017 года создано 4,3 тыс. новых рабочих мест, что составляет 162% к установленному для моногородов области на 2017 год целевому показателю.



Напомним, на Петербургском экономическом форуме Выксу признали одним из самых благополучных и перспективных моногородов России. В десятку лидеров вошли Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Нижегородская область), Юрга (Кемеровская область), Сарапул (Удмуртская Республика), Кумертау (Республика Башкортостан).



Ранее сообщалось, что в 2010 году губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал комплексные планы развития 13 моногородов Нижегородской области (Балахна, Ворсма, Володарск, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кстово, Кулебаки, Павлово, Первомайск, Саров, Сергач и Шахунья), предполагающие развитие социальной и инженерной инфраструктуры, малого предпринимательства, создание новых и модернизацию существующих производств, создание условий для профессиональной переподготовки жителей. По данным регионального министерства экономики, за семь лет реализации планов в целом по монопрофильным территориям создано более 15,5 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы снизился почти в четыре раза.



В 2014 году в рамках федеральной программы Кстово, Саров, Сергач и Шахунья были исключены из списка моногородов. 313 муниципальных образований России были распределены на три категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации. К первой категории относятся города с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Таких в Нижегородской области не оказалось. Ко второй — с рисками ухудшения социально-экономического положения — отнесли Заволжье, а к третьей — со стабильной социально-экономической ситуацией — Балахну, Кулебаки, Княгинино, Павлово, Володарск, Первомайск, Ворсму, Выксу, Навашино, а также поселки городского типа Мухтолово и Решетиха.

