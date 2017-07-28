Более 370 тысяч жителей Нижегородской области уже сделали прививку от гриппа

В Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 6 сентября привито более 370 тысяч жителей региона, из них 73 тысяч детей. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Вакцинация против гриппа детям в детсадах и школах поводиться непосредственно в образовательных учреждениях ежегодно с сентября по ноябрь. После проведённой прививки должен сформироваться иммунитет до начала эпидемического подъёма заболеваемости.Роспотребнадзор сообщает: если вы решили сделать ребёнку прививку против гриппа, необходимо проинформировать об этом медицинского работника образовательного учреждения и дать письменное согласие на прививку детям до 15-летнего возраста.Противопоказанием к введению вакцины является только аллергия к белкам куриного яйца, а лица с ОРВИ и хроническими заболеваниями отводятся от прививки временно, только на период заболевания или обострения. В первую очередь, необходимо вакцинировать, а не отводить от прививки, ослабленных детей, так как они наиболее восприимчивы ко всем инфекциям.Все родители, желающие привить своего ребенка импортными вакцинами, могут сделать это в медицинских вакцинальных центрах за свой счёт.