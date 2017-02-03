Более 356 тонн санкционной продукции выявили приволжские таможенники в 2016 году. Возбуждено 8 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления со ссылкой на данные, прозвучавшие на заседании коллегии ПТУ по итогам 2016 года.

Санкционную продукцию выявляли как в приграничных с Казахстаном районах, так и на внутреннем рынке России. Таможенники работали во взаимодействии с территориальными органами Россельхознадзор а, Роспотребнадзора , прокуратуры, ФСБ, Госавтоинспекции . Основную часть «санкционки» уничтожили. Кроме уголовных, было возбуждено 18 административных дел.