Более 356 тонн санкционной продукции выявили приволжские таможенники в 2016 году

10:28 — 03.02.2017

 Юлия Полякова


Более 356 тонн санкционной продукции выявили приволжские таможенники в 2016 году. Возбуждено 8 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления со ссылкой на данные, прозвучавшие на заседании коллегии ПТУ по итогам 2016 года. 

Санкционную продукцию выявляли как в приграничных с Казахстаном районах, так и на внутреннем рынке России. Таможенники работали во взаимодействии с территориальными органами Россельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, ФСБ, Госавтоинспекции. Основную часть «санкционки» уничтожили. Кроме уголовных, было возбуждено 18 административных дел.

На заседании также отметили, что в 2016 году в регионе деятельности Приволжского таможенного управления экспортно-импортные операции осуществляли 6,5 тысячи участников внешнеэкономической деятельности, что на 6 процентов меньше, чем в 2015-м. Объёмов внешнеторгового оборота уменьшился на 4,51 миллиарда долларов США. Повлияло сокращение экспорта продукции химической промышленности, экспорта и импорта машин, оборудования и транспортных средств.

Теги: Общество

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