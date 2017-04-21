Более 350 спортсменок принимают участие в «Кубке Олимпийских чемпионок»

21 апреля 2017 года в ФОКе «Мещерский» состоялось открытие четвертого «Кубка Олимпийских чемпионок» по художественной гимнастике. Соревнования организованы по инициативе Олимпийских чемпионок Ирины Беловой, Елены Посевиной и Дарьи Шкурихиной при поддержке правительства Нижегородской области. В торжественном открытии соревнований принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

За три дня соревнований будет разыграно 19 комплектов наград: 11 возрастных категорий в индивидуальной программе и 8 — в групповых упражнениях.

Елена Посевина выразила благодарность Правительству Нижегородской области за помощь в организации турнира. «В соревнованиях принимают участие более 350 спортсменок из почти трех десятков городов: от Крыма до Бурятии. Конечно, без поддержки министерства спорта области такой крупный проект было бы трудно реализовать», — заявила Елена Посевина.

Как подчеркнула Дарья Шкурихина, в ФОКах можно «принимать не только приверженцев массового спорта, но и спортсменов международного класса».

«Я хочу сказать огромное спасибо губернатору Валерию Шанцеву за то, что построил такие замечательные физкультурные комплексы, в которых можно не только тренироваться детям, но и проводить соревнования международного уровня», — подытожила Дарья Шкурихина.

Участницы соревнований оценили высокий уровень условий для занятий спортом, в комплексах «прекрасные спортивные залы, удобные и комфортные раздевалки». Участницы команды «Ижорец» из Ленинградской области отметили, что регулярно выступают на соревнованиях в личных и групповых зачетах, занимают призовые места и «в таком ФОКе заниматься — одно удовольствие».

Турнир проводится с целью привлечения внимания к художественной гимнастике, выявления юных дарований, обмена опытом между тренерами. Главный судья турнира — Ирина Белова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, судья международной категории.