Более 26 миллиардов перечислила Нижегородская таможня в федеральный бюджет в 2016 году
По итогам работы 12 месяцев 2016 года Нижегородской таможней перечислено в федеральный бюджет 26,1 млрд рублей, в том числе по импортной составляющей — 25,6 млрд рублей, по экспортной — 178 млрдрублей. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
В прошлом году в зоне деятельности Нижегородской таможни экспортно-импорт
За год в Нижегородской таможне было оформлено более 92 тыс таможенных деклараций, из них 44% импортные, 56% — экспортные. В сравнении с прошлым годом количество деклараций увеличилось на 6%, при этом количество импортных увеличилось на 1%, а количество экспортных — на 10%.
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