Более 26 миллиардов перечислила Нижегородская таможня в федеральный бюджет в 2016 году

15:29 — 27.01.2017

 Полина Кульбякина


По итогам работы 12 месяцев 2016 года Нижегородской таможней перечислено в федеральный бюджет 26,1 млрд рублей, в том числе по импортной составляющей — 25,6 млрд рублей, по экспортной — 178 млрдрублей. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

В прошлом году в зоне деятельности Нижегородской таможни экспортно-импортные операции осуществляли 2 053 отправителя/получателя товаров. Большинство из них (1 898, или 92%) юридические лица, остальные 155 — физические. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество участников внешнеэкономической-деятельности увеличилось на 1%.

За год в Нижегородской таможне было оформлено более 92 тыс таможенных деклараций, из них 44% импортные, 56% — экспортные. В сравнении с прошлым годом количество деклараций увеличилось на 6%, при этом количество импортных увеличилось на 1%, а количество экспортных — на 10%.

Теги: Экономика

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