Более 21 тысячи нижегородцев трудоустроились благодаря Центру занятости с начала 2017 года

Около 2 тысяч рабочих мест было представлено на Ярмарке вакансий, которая прошла накануне в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 20 работодателей. Об этом сообщает Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области.

Соискателям предлагали работу по таким профессиям как «инженер», «менеджер», , «бухгалтер», «специалист по охране труда», «слесарь», «фрезеровщик», «стропальщик», «кладовщик», «охранник», «диспетчер», «повар». Гражданам с ограниченными возможностями здоровья были доступны такие вакансии «брошюровщик», «переплётчик», «помощник печатника», «оператор-наладчик производственного оборудования», «старший диспетчер», «лаборант».По словам соискателя Сергея Старшова, на ярмарке было огромное количество вакансий по продажам, которые его заинтересовали, в том числе и в крупных промышленных компаниях.Нижегородка Ксения Калинина, которая впервые посетила ярмарку вакансий, отметила, что искала работу на несколько часов в день, чтобы оставалось время и на ребёнка.- Здесь я получила консультацию специалистов и подобрала несколько вариантов, - сообщила она.В рамках ярмарки вакансий соискатели смогли пройти собеседования с представителями кадровых служб, воспользовались консультациями юристов, ознакомились с положением на рынке труда и актуальными вакансиями, а также приобрели навыки составления конкурентоспособного резюме.Напомним, что ситуация на рынке труда Нижегородской области стабильна. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,4 %, в то время как в целом по России 1,1%, в ПФО — 0,9%. Статус безработного имеют 2,8 тыс чел. С начала текущего года при содействии центра занятости населения города Нижнего Новгорода трудоустроены 21,3 тыс граждан. Коэффициент напряжённости составляет 0,32 человека из числа незанятых трудовой деятельностью граждан на одну заявленную работодателями вакансию. Потребность в работниках, заявленная работодателями, – более 16 тыс вакансий.