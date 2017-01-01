Более 2 километров рельсов заменят в нижегородском метро

10:07 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Более 2 километров рельсов заменят в нижегородском метро. Перекладывают участки в районе проспекта Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Замена рельсов происходит с 01.00 до 04.30. В первую очередь рельсы меняют на участках вблизи жилых домов. С 2012 года в нижегородском метро обновили около 10 километров путей. Старые рельсы прослужили более 30 лет. Из-за многолетних нагрузок при движении по ним поездов повышается уровень шума и вибрации. В декабре 2016 года было закуплено 2,3 километра рельсов с элементами верхнего строения пути. На это из городского бюджета пошло около 10 миллионов рублей. Кроме того, в этом году планируется капитально отремонтировать 34 вагона. В прошлом году отремонтировали 20 вагонов.

Теги: Транспорт

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