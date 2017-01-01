Более 14 тысяч исков в защиту интересов граждан предъявили прокуроры в регионе в 2016 году. Требования касались восстановления трудовых, жилищных пенсионных прав.

По информации прокуратуры Нижегородской области, исковые требования были заявлены на сумму более 307 миллионов рублей. 95 процентов исков были удовлетворены. 60 процентов обращений было связано с выплатой долгов по зарплате: более 10 тысяч исков на 270 миллионов рублей. В сфере соблюдения пенсионных и других социальных прав прокуроры предъявили 1286 исковых заявлений на сумму более 5 миллионов рублей. Более 1000 исков было предъявлено в защиту несовершеннолетн их, в частности, по поводу нарушений закона при распоряжении материнским капиталом на покупку жилья. Выксунским городским прокурором, прокурорами Вознесенского, Вачского, Краснооктябрьско го районов предъявлены в суд исковые заявления о возложении обязанности на родителей оформить жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием материнского капитала, в общую долевую собственность супругов и детей, с определением доли несовершеннолетн их.