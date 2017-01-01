Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году
Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году. А ещё — пресечь более 5000 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
За последние восемь лет с момента создания дружин в областном центре их количество выросло с трёх до 12, а число самих дружинников - со 109 до 347. Есть молодёжные дружины при предприятиях и образовательных учреждениях, а также объединения ветеранов правоохранительн
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