Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году. А ещё — пресечь более 5000 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

За последние восемь лет с момента создания дружин в областном центре их количество выросло с трёх до 12, а число самих дружинников - со 109 до 347. Есть молодёжные дружины при предприятиях и образовательных учреждениях, а также объединения ветеранов правоохранительн ых органов. Члены дружин помогают участковым в охране общественного порядка, а также в выявлении, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений, выходят в миграционные рейды, участвуют в оповещении призывников о необходимости прибыть в военкомат.