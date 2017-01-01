Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году

10:33 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Более 130 преступлений помогли раскрыть дружинники в Нижнем Новгороде в 2016 году. А ещё — пресечь более 5000 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

За последние восемь лет с момента создания дружин в областном центре их количество выросло с трёх до 12, а число самих дружинников - со 109 до 347. Есть молодёжные дружины при предприятиях и образовательных учреждениях, а также объединения ветеранов правоохранительных органов. Члены дружин помогают участковым в охране общественного порядка, а также в выявлении, предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений, выходят в миграционные рейды, участвуют в оповещении призывников о необходимости прибыть в военкомат.

Теги: Происшествия

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