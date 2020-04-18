Более 1200 балахнинцев стали участниками акции «Солдатский платок»

17:33 — 18.04.2017

 Юлия Полякова

Более 1200 балахнинцев стали участниками акции «Солдатский платок»

17:33 — 18.04.2017

 Юлия Полякова


Более 1200 балахнинцев стали участниками акции «Солдатский платок». Платки с вышитыми именами бойцов соединят в одно полотнище. 

Как сообщает пресс-служба Земского собрания и администрации района, самыми активными участниками стали дети: имена своих дедов и прадедов вышивали ребята из 12 школ, девяти детских садов и двух кружков. К акции подключились пенсионеры из «Дома милосердия» и центра «Вдохновение». Были и частные заявки. Ткань для «солдатского платка» предоставлялась бесплатно.

В составе полотнища будет более 650 синих платочков с именами героев, вернувшихся с войны. Свыше 240 имён погибших воинов вышито на красной ткани, более 200 пропавших без вести – на белой. Зелёных платков с именами ныне здравствующих ветеранов будет 50.

На параде в честь 72-летия Великой Победы полотнище пронесут юные балахнинцы. Акция проводится впервые.

Теги: История

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