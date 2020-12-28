Более 1,2 тысячи нарушений выявлено в микрофинансовых организациях региона

Более 1,2 тысячи нарушений выявлено в микрофинансовых организациях, ломбардах и кредитных потребительских кооперативах региона. Проверки провела прокуратура Нижегородской области.

Нарушения законодательства выявили в 60 микрофинансовых организациях, 50 ломбардах и 14 кредитных потребительских кооперативах. Нарушители включали в кредитные договоры условия, ущемляющие права граждан, не давали полной информации об условиях кредитов и займов, во многих случаях в помещениях организаций и на сайтах правила предоставления займов вообще отсутствовали, взимали дополнительную комиссию, возлагали на заёмщиков не предусмотренную законом ответственность. По всем фактам вносились представления, возбуждались административные дела, виновных привлекли к административной или дисциплинарной ответственности .

По словам начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Дмитрия Трусова, Павловская городская прокуратура выявила такой факт: процентная ставка, которую установил ломбард за пользование денежными средствами, превышала предельное среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита более чем на треть. В отношении руководителя организации возбудили административное дело. Результат — дисквалификация на год. Нарушения законодательства устранены. Трусов подчеркнул, что мерами прокурорского реагирования удалось добиться практически полного искоренения рекламы нелегальных кредиторов и других нарушений кредитными и некредитными организациями законодательства о рекламе.