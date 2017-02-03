Более 10,4 миллиарда рублей долгов взыскали судебные приставы в Нижегородской области в 2016 году

10:08 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Более 10,4 миллиарда рублей долгов взыскали судебные приставы в Нижегородской области в 2016 году. Количество исполнительных производств выросло на 348 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. 

Всего в 2016 году на исполнении у приставов в регионе находилось более 1 миллиона 850 тысяч исполнительных производств. Фактическим исполнением окончено более 734 тысяч исполнительных производств — это на 155,7 тысяч больше, чем в 2015 году. Денег тоже взыскали больше, чем в году предыдущем, - на 2 миллиарда 825 миллионов рублей.

Теги: Криминал

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