Более 100 кг раков было изъято у браконьеров в Пильнинском районе

В Пильнинском районе был пресечён вопиющий факт браконьерства на реке Сура, в результате которого из браконьерских сетей было спасено свыше 100 кг раков. Об этом сообщает комитет госохотнадзора по Нижегородской области.

По словам специалистов комитета, раки были выпущены в водоём, проводится расследование.

Напомним, что с целью сохранения стабильной численности водных биологических ресурсов в области ежегодно действует запрет на вылов рыбы в весенний нерестовый период с 15 апреля по 15 июня. По предварительным итогам, совместными усилиями государственных органов и граждан за это время было выявлено 491 нарушение Правил рыболовства и возбуждено 144 уголовных дела.- Рыбалка — одно из самых массовых увлечений нижегородцев. Кто хоть раз побывал на водоёме с удочкой, насладился ни с чем несравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Рыбалка настолько увлекательна, что со временем у новичков интерес нередко перерастает серьёзное увлечение. Настоящие рыбаки ради улова готовы забираться в самые отдалённые уголки природы, могут часами мокнуть под дождём или стынуть на морозе. Подходить к рыбалке нужно с умом, чтобы рыба не исчезла из наших рек и озер, каждый уважающий себя рыболов должен знать Правила рыболовства, - сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.