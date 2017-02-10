Более 10 килограммов наркотиков изъяли у драгдиллера в Нижнем Новгороде

17:07 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


Более 10 килограммов наркотиков изъяли у драгдиллера в Нижнем Новгороде. Мужчину задержали у тайника с закладкой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области. 

При личном досмотре у наркодельца изъяли около 300 граммов гашиша. К тайнику мужчина приехал на автомобиле, в котором также были обнаружены наркотики — более 100 граммов. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов наркотиков, посуду для приготовления зелья, ароматизаторы, упаковочные материалы, телефоны и компьютерную технику, при помощи которых шла электронная переписка злоумышленника с подельниками.

Теги: Криминал

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