Более 10 килограммов наркотиков изъяли у драгдиллера в Нижнем Новгороде. Мужчину задержали у тайника с закладкой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

При личном досмотре у наркодельца изъяли около 300 граммов гашиша. К тайнику мужчина приехал на автомобиле, в котором также были обнаружены наркотики — более 100 граммов. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов наркотиков, посуду для приготовления зелья, ароматизаторы, упаковочные материалы, телефоны и компьютерную технику, при помощи которых шла электронная переписка злоумышленника с подельниками.