Богородский охотовед придумал административные правонарушения, чтобы улучшить показатели работы. Теперь его судят за служебный подлог. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Получилось, что административные правонарушения на территории Оранского лесничества Богородского района «совершили» несуществующие люди. По версии обвинения, охотовед не хотел терять в деньгах - результаты работы влияли на выплату ежемесячных надбавок к зарплате.