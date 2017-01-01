Богородский охотовед придумал административные правонарушения, чтобы улучшить показатели работы

16:42 — 23.01.2017

 Юлия Полякова


Богородский охотовед придумал административные правонарушения, чтобы улучшить показатели работы. Теперь его судят за служебный подлог. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

Получилось, что административные правонарушения на территории Оранского лесничества Богородского района «совершили» несуществующие люди. По версии обвинения, охотовед не хотел терять в деньгах - результаты работы влияли на выплату ежемесячных надбавок к зарплате.

Теги: Криминал

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