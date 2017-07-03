9 июля в 13:00 в Нижнем Новгороде на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» пройдёт благотворительный фестиваль «Русская свадьба. Рождение Семьи». Об этом сообщает благотворительный фонд «Дети без мам».

Фестиваль «Русская свадьба. Рождение семьи» - это семейный праздник с воссозданием исконно русских традиций, участием в народных играх, мастер-классах, катанием на традиционных русских качелях, песнями и плясками.Все средства, собранные в рамках фестиваля, будут направлены в фонд «Дети без мам», который в течение шести лет обеспечивает уход за ребятами, оставшимися без попечения родителей, и детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации в больницах Нижнего Новгорода.