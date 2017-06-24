Благотворителям вручили «Нижегородского Феникса»

21 июня в музее-усадьбе Рукавишниковых состоялась церемония награждения победителей региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс». Участие в мероприятии принял вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, а также нижегородские предприниматели, руководители коммерческих и общественных организаций, представители социальных учреждений, журналисты региональных средств массовой информации.

«Благотворители – это люди, которые понимают, что отдавать гораздо приятнее, чем приобретать. Тот, кто участвовал хоть раз в благотворительной деятельности и помог хотя бы одному человеку, всегда будет испытывать радость именно от дарения», – отметил Евгений Люлин, обращаясь к участникам церемонии с приветственным словом.По итогам прошедшего, 2016 года, премия была вручена в 8 номинациях: «Благотворитель года», «Доброволец года», «Фирма Доброй воли», «Инициатива в благотворительности», «Инициатива в сфере добровольчества», «Социальное СМИ года», «Меценат года» и «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Нижегородской области».В полуфинал прошли 42 заявки, 18 стали победителями.Победителем в специальной номинации, учрежденной губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, стала Сабина Гаджиева, инициатор акции «Спешите делать добро». Она собрала около 1,5 миллиона рублей в пользу четырех подопечных Фонда НОНЦ вместе с известными нижегородцами.«Я всегда спрашиваю себя, если не я, то кто?! Если каждый человек сделает что-то хорошее без оглядки на других, то мир станет намного добрее», - сказала Сабина Гаджиева, получая награду.Студентка Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС Алиса Шинкарук получила награду в номинации «Доброволец года».«Общественная деятельность уже стала неотъемлемой частью моей жизни. С первого курса я старалась принимать активное участие в различных мероприятиях и сейчас реализую собственные проекты, которые отмечают и поддерживают эксперты. Такие премии дают возможность познакомиться с близкими по духу людьми. Приятно, что большое внимание к сфере благотворительности и в отношении тех, кто реализует инициативы, проявляет правительство региона. Очень важно, когда твои начинания слышат и поддерживают власть и общество», – отметила Алиса Шинкарук.«К счастью, сегодня мы имеем множество примеров реализованных благотворительных проектов в Нижегородской области. Как правило, эта деятельность не афишируется. Благотворительность – филиала это не рекламная акция, это зов души. Тем не менее, я считаю, что общественное признание заслуг тех бизнесменов, кто постоянно, регулярно помогает другим, необходимо. Уверен, что та благотворительная помощь, которую предприятия направляют на различные социальные проекты, является показателем зрелости и социальной ответственности нашего предпринимательского сообщества», – подытожил Евгений Лебедев.Справка. Проект «Нижегородский Феникс» – правопреемник «Нижегородских Благотворительных сезонов», проводимых по инициативе Центра развития общественных инициатив Ассоциации некоммерческих организаций «Служение», нижегородской службы добровольцев и агентства социальной информации в 1999-2011 годах. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал попечителем проекта в 2012 году и является им по сей день. В состав экспертного совета конкурса, который определяет лауреатов премии, входят представители органов власти, коммерческих организаций, общественных объединений и средств массовой информации – победители проекта разных лет.