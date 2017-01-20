Бюджет Нижегородской области увеличен на 1,8 миллиарда

Бюджет Нижегородской области на 2017 год будет увеличен на 1 млрд 800 млн рублей за счет дополнительных федеральных поступлений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам министра финансов Ольги Сулимы, деньги выделены на обеспечение, укрепление и развитие материально-техн ической базы муниципальных домов культуры (35,8 млн рублей), на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом (14,6 млн рублей), на госпрограмму «Доступная среда» (27,4 млн рублей), на ежемесячные денежные выплаты после рождения третьего ребенка (343,6 млн) рублей, на поддержку областных проектов в сфере информационных технологий (15,3 млн рублей), на реализацию региональных проектов в сфере обращения с отходами (500 млн рублей), на поддержку государственных муниципальных программ формирования современной городской среды (584,2 млн рублей), на укрепление правого берега Волги в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде (22 млн рублей).

- Год еще только начался, но у нас поступила информация о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Соответственно, мы отражаем эти поступления в доходной и расходной части областного бюджета. Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" рекомендован к принятию на заседании Законодательного Собрания 26 января в двух чтениях, - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Александр Шаронов.