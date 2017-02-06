Битва городов за звание самого доброго стартует 1 марта

Самый добрый город будет определен по результатам всероссийской акции #МарафонДобрыхДе л, посвященную Году экологии. 1 марта её запускает Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира. Регистрация участников всероссийской акции #МарафонДобрыхДе л началась на сайте добродела.рф

Участникам должны будут пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Победитель акции , также как и в прошлом году, помимо всероссийского признания, получит два билета в любую точку России.

В рамках акции будут определены 10 самых добрых городов России, и 10 самых добрых школ. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями российских городов и учащимися школ.

В 2016 году самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье – Санкт-Петербург.