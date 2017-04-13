«Библионочь» пройдёт в Ленинской библиотеке

22 апреля в Нижегородской областной научной библиотеке пройдёт всероссийская акция «Библионочь в Ленинке».

«Библионочь» — ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения. Тема 2017 года — «Новое прочтение». Организаторы видят её как это возможность расширить границы восприятия библиотеки, открыть ранее не используемые форматы общения книги с читателем. Откроет акцию концерт Нижегородского русского народного оркестра под управлением народного артиста России Виктора Кузнецова в 18.00. В 19.00 выступит ансамбль «Демество», с 21.30 школа танца «Белламира» проведет народные танцевальные игры. В Белом зале посетители смогут посмотреть книжно-иллюстративную экспозицию «Книжная и банкнотная графика», созданную совместно с Банком России, и выставку живописных работ.

В этот вечер читателей библиотеки ждут сюрприз — розыгрыш призов «Счастливый читательский билет». До 22.00 продлится льготная запись и перерегистрация читателей. Традиционный «Книговорот по-нижегородски» в фойе первого этажа представит книги о природе. В помещениях библиотеки откроется творческая мастерская «Я нарисую ваш портрет», в которой примут участие студенты Нижегородского художественного училища. У всех желающих будет возможность посетить особенные экскурсии, маршруты которых включают отделы, куда в обычные дни доступ имеют только сотрудники. Сбор групп — в холле главного здания в начале каждого часа (18.00 — 21.30).

На веранде (2 этаж главного здания) молодые специалисты библиотеки пригласят на игру «Чайное ПРОчтение», видеопоказ мультфильмов по литературным произведениям, игру-гигант «Библиотечные истории». В отделе иностранной литературы состоятся мастер-классы по жестовому языку «Я понимаю тебя без слов», по китайскому языку и бумажному моделированию. Вызовут большой интерес мастер-классы по переплетному делу, изготовлению и тиснению бумаги (отдел гигиены и реставрации). Отдел краеведческой литературы представит выставки о нижегородской природе, в том числе редкие карты и путеводители XIX века по Волге, а также мастер-класс по точечной росписи «Вторая жизнь ненужных вещей». Информационно-библиографический отдел представит программу «Книги по рецепту: то, что библиограф прописал», которая включает выставку книг «Лекарство для души», игру «Ваш литературный диагноз». Читальный зал представит выставку «Начало всего — вода» с викториной и дегустацией воды.

В отделе «Публичный центр правовой информации» откроется тематическое тайм-кафе «Время чтения». Здесь можно будет ознакомиться с выставками комиксов и выставкой-инсталяцией «От книги до дерева, и обратно», принять участие в мастер-классах, поиграть в настольные игры. В комн. 20 только в этот день вас ждет «Ленинский зал». Состоятся виртуальные экскурсии по информационным ресурсам главных библиотек страны, викторина «Что мы знаем о В. И. Ленине? «желающие смогут принять участие в декламации стихотворения В. Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Научно-методический отдел (комн.37) приглашает на выставку «Старые фото как память о прошлом», на которой представлены любительские фотографии из семейных архивов и на призовые игры «Мой адрес — Советский Союз», «Моя история — моя Россия».