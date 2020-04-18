«Бессмертный полк» изменит маршрут

фото-акцией



Справка «НП»

Для участия в шествии нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера. Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, размещен в группах акции Вконтакте и Facebook, а также по горячей линии 8 800 500 46 49. Звонок для жителей России бесплатный

Шествие завершится глобальнойучастников на Чкаловской лестнице. Там же все участники споют песни Победы. Планируется, что в акции в этом году примут участие более 20 тысяч человек.Информацию по месту и времени сбора на акцию «Бессмертный полк» в районах области можно узнать в администрациях муниципальных образований.