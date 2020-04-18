«Бессмертный полк» изменит маршрут

11:38 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина

«Бессмертный полк» изменит маршрут

11:38 — 19.04.2017

 Ольга Севрюгина


Ставшее традиционным шествие «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде в этом году изменит свой маршрут.
Колонна 9 мая пройдет по Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского, а потом через Зеленский съезд, площадь Народного единства и Нижне-Волжскую набережную проследует к катеру «Герой». Об этом сообщила руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественно-патриотического движения «Бессмертный полк в России» в Нижегородской области Анна Малиновская.
Шествие завершится глобальной фото-акцией участников на Чкаловской лестнице. Там же все участники споют песни Победы. Планируется, что в акции в этом году примут участие более 20 тысяч человек.
Информацию по месту и времени сбора на акцию «Бессмертный полк» в районах области можно узнать в администрациях муниципальных образований.

Справка «НП»
Для участия в шествии нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера. Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, размещен в группах акции Вконтакте и Facebook, а также по горячей линии 8 800 500 46 49. Звонок для жителей России бесплатный

Теги: История

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