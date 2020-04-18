«Бессмертный полк» изменит маршрут
«Бессмертный полк» изменит маршрут
Колонна 9 мая пройдет по Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского, а потом через Зеленский съезд, площадь Народного единства и Нижне-Волжскую набережную проследует к катеру «Герой». Об этом сообщила руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественно-патриотического движения «Бессмертный полк в России» в Нижегородской области Анна Малиновская.
Информацию по месту и времени сбора на акцию «Бессмертный полк» в районах области можно узнать в администрациях муниципальных образований.
Справка «НП»
Для участия в шествии нужно изготовить самостоятельно или заказать изготовление штендера. Список компаний, занимающихся изготовлением штендеров и фотографий, размещен в группах акции Вконтакте и Facebook, а также по горячей линии 8 800 500 46 49. Звонок для жителей России бесплатный
6
Комментирование данного материала запрещено администрацией.