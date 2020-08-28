Бесплатные правовые консультации для льготников проведёт Приёмная губернатора 27 сентября

27 сентября с 14:00 часов Приёмная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и льготников. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области.Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9. Предварительная запись осуществляется до 21 сентября по будням: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 по тому же адресу.Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.